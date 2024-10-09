К 2025 году УОМЗ запустит на рынок аппарат для развития дыхания новорожденных

До конца 2024 года Уральский оптико-механический завод им. Яламова (УОМЗ, входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») планирует вывести на рынок аппарат респираторной поддержки и развития дыхания новорожденных Reanimon. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Ростех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К концу 2024 года УОМЗ планирует вывести на рынок аппарат респираторной поддержки и развития дыхания новорожденных Reanimon

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ К концу 2024 года УОМЗ планирует вывести на рынок аппарат респираторной поддержки и развития дыхания новорожденных Reanimon

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточнили в холдинге, аппарат предназначен для новорожденных с дыхательной недостаточностью или недоношенных детей, которым нужно постепенное развитие дыхательной системы. Планируется, что серийное производство аппарата УОМЗ начнет в текущем квартале, до конца 2024 года продукция поступит на российский рынок.

«Объем первой партии будет определен в соответствии с потребностями медучреждений. Применять оборудование будут в отделениях реанимации и интенсивной терапии роддомов и перинатальных центров. Сейчас разработка проходит опытную эксплуатацию в ведущих лечебных и родовспомогательных учреждениях. Среди них — Областная детская клиническая больница № 1 Екатеринбурга и Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика Кулакова в Москве»,— рассказала директор по развитию проектов медицинского направления «Швабе» Валерия Тонкошкурова.

В пресс-службе добавили, что в Reanimon встроены пульсоксиметр, метроном для сердечно-легочной реанимации и апгар-таймер для оценки состояния пациента.

Уральский оптико-механический завод (Екатеринбург) — российское предприятие по разработке и производству оптико-электронных систем и комплексов военного назначения и гражданского приборостроения. В июле 2023 года Австралия ввела санкции в отношении предприятия. Кроме того, УОМЗ находится под санкциями Евросоюза и Японии.

Анастасия Таначева