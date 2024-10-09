Житель Казани отдал мошенникам 10 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

В Казани 55-летний местный житель отдал неизвестным около 10 млн. руб. в попытке заработать на инвестициях. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Казани отдал мошенникам 10 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Житель Казани отдал мошенникам 10 млн руб., пытаясь заработать на инвестициях

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Потерпевший рассказал полиции, что с января по октябрь текущего года он перевел около 10 млн. руб. неизвестным, которые представились финансовыми помощниками. Среди переведенных средств более 8 млн. руб. составляли личные сбережения казанца. Остальную часть денег мужчина взял в кредит. Спустя время потерпевший понял, что не может вывести свой доход и обратился в полицию.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование ведет отдел полиции «Сафиуллина». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В 2024 году в Татарстане зарегистрировали более 25,3 тыс. кибермошенничеств, что на 44,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Диана Соловьёва