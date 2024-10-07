ГК «Мантера» планирует на 25% увеличить номерной фонд

Группа компаний «Мантера» (управляет рядом активов в сфере гостеприимства в Краснодарском крае и Сочи в частности) к 2028 году планирует на четверть увеличить номерной фонд. Группа реализует пять проектов для достижения этой цели, пишет «РБК Краснодар» со ссылкой на заместителя гендиректора по развитию гостиничной деятельности ГК «Мантера» Яну Уханову.

В проработке к «Мантеры» пять проектов с общим номерным фондом более 2 тыс. номеров. Они будут открываться с 2026 по 2028 годы. Также группа ведет переговоры по проектам в управлении на курорте «Архыз».

В июле текущего года «Мантера» получила разрешение на ввод в эксплуатацию элитного комплекса Mantera Seaview residence на Имеретинском побережье в Сочи. На тот момент распродали больше половины лотов. Площадь нового комплекса составляет 6 га.

Вячеслав Рыжков