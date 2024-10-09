Госавтоинспекция предупредила о сложных дорожных условиях в Ноябрьске

На территории Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) ожидаются гололедица, усиление ветра, обильный снегопад, предупредили в региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На дорогах местами могут возникнуть снежные заносы. Автоинспекторы призвали водителей не выезжать на загородные автодороги на летних шинах, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между автомобилями, использовать ремни безопасности и детские кресла.

Напомним, ночью 9 сентября в Салехарде при температуре -4° выпал небольшой снег, днем будет +1°, без осадков, ветер 5-7 м/с.

Ирина Пичурина