В ЯНАО 8 октября местами ожидается ветер с порывами до 17 м/с

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 8 октября, ожидается ветер с порывами 7-12 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ночью и утром местами в Пуровском, Шурышкарском, на севере Приуральского и Надымского районов порывы ветра могут достигнуть 15-17 м/с.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, ночью 8 октября в Салехарде будет -3° Ю днем воздух прогреется до +1°. Ветер 5 м/с. В среду, 9 октября, ночная температура воздуха составит -4°, ожидается небольшой кратковременный снег. Днем будет +1°, без осадков. Ветер 5-7 м/с.

Полина Хабарова