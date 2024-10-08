Бастрыкин потребовал доклад по делу о покушении на убийство полицейского в ХМАО

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о покушении на убийство полицейского (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ) в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Обвиняемый сбил сотрудника ведомства, пытаясь скрыться от преследования на машине, сообщили в пресс-службе СКР по региону. Ранее его отправили в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Во время проверки 26-летнего мужчину подозревали в незаконном обороте наркотиков. Потерпевшего сотрудника полиции доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

Доклад Александру Бастрыкину должен представить руководитель СУ СК России по ХМАО Михаил Мокшин.

Виталий Красиков