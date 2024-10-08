В ХМАО водителя, который пытался скрыться и сбил полицейского, отправили в СИЗО

В Нижневартовске суд отправил под стражу местного жителя, который сбил полицейского, пытаясь скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— сказано в сообщении.

Напомним, подозреваемые в незаконном обороте наркотиков сбили полицейского на машине, пытаясь скрыться. Его доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. В отношении 26-летнего водителя, который сбил полицейского, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Во время досмотра у другого 24-летнего мужчины обнаружили и изъяли несколько пакетов массой 191,2 грамма, а также девять блистеров с таблетками.

Полина Хабарова