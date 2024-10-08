Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в 35 лет

В Москве после продолжительной болезни скончалась действующая чемпионка России по ледолазанию Алена Власова, сообщила пресс-служба Федерации альпинизма России. Спортсменке было 35 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алена Власова

Фото: Федерация альпинизма России Алена Власова

Фото: Федерация альпинизма России

«Это не связано с соревнованиями или каким-либо несчастным случаем, она долгое время боролась с заболеванием»,— добавили в организации (цитата по ТАСС).

По данным Telegram-канала Shot, смерть чемпионки была вызвана укусом клеща, произошедшим в июне на даче. Сообщается, что спортсменка последние три месяца находилась в крайне тяжелом состоянии с 70-процентным поражением легких, которое было следствием развившегося энцефалита. На протяжении всего этого времени Алена Власова находилась на аппарате ИВЛ, утверждает канал.

Похороны Алены Власовой состоятся 9 октября на Ново-Макарьевском кладбище в Кировской области.

Матвей Иващенко