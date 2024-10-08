Два прицепных вагона до Минвод запустят в составе поезда Калининград — Адлер

С 18 декабря в составе поезда Калининград — Адлер начнут курсировать два прицепных вагона до Минеральных Вод. Поезд будет отправляться с интервалом через день. Общий срок в пути составит 2 дня 8 часов и 48 минут, сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Цена билета на поезд из Калининграда в Минеральные Воды начинается от 5,5 тыс. руб. для плацкартного вагона и от 8,3 тыс. руб. для купейного. В ходе поездки запланировано 45 остановок, включая такие города, как Брянск и Ростов. Продажа билетов уже стартовала.

С 16 декабря в составе поезда, курсирующего по маршруту Калининград — Санкт-Петербург, будет запущен прицепной вагон до Мурманска. Этот вагон будет осуществлять рейсы трижды в неделю.

В пресс-службе уточнили, что российские транзитные поезда следуют через Литву без возможности посадки и высадки пассажиров на территории этого государства. Для поездок в или из Калининграда гражданам РФ необходимо иметь загранпаспорт.

Мария Удовик