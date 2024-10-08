В Татарстане предупредили о возможной гололедице 9–13 сентября

9–13 сентября на дорогах Татарстана может образоваться гололедица. Об этом предупредили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Татарстане ожидают дожди. Температура может понизиться до 8°С. ГАИ Татарстана напоминает о подготовке автомобилей к зиме.

Как сообщают в Гидрометцентре республики, завтра прогнозируют дожди. 9 октября температура ночью составит +6...+11°, а днем — +8...+13°. 10 октября также ожидают дожди и понижение температур ночью до 0...+5°. Дневная температура может составить +3...+8°.

Вчера в Татарстане до 11 октября объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов.

Диана Соловьёва