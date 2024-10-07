В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за опасности пожаров в лесах

С 8 по 11 октября в Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности лесов. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Сейчас на территории Татарстана сохраняется чрезвычайная и высокая опасность пожаров в лесах (5-й и 4-й классы).

В начале октября в 31 районе республики на 21 день ограничили вход и въезд граждан на автомобилях в лесную зону. Причиной также стала высокая пожарная опасность. Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Диана Соловьёва