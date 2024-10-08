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Испанский полузащитник Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Барселоны» и чемпион мира в составе сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении футбольной карьеры. Последним клубом 40-летнего футболиста был «Эмирейтс» из ОАЭ. В дальнейшем он планирует заниматься тренерской деятельностью.

Андрес Иньеста

Андрес Иньеста

Фото: Albert Gea, Reuters

Андрес Иньеста

Фото: Albert Gea, Reuters

«Моя спортивная карьера была похожа на сказку, потому что я добился лучших результатов на профессиональном уровне. Все эти слезы — это эмоции, гордость. Это не слезы печали. Это слезы того мальчика из Фуэнтеальбильи, у которого была мечта стать футболистом, и мы достигли этого после огромного количества работы, самопожертвования»,— сказал Андрес Иньеста, его слова приводит издание Mundo Deportivo.

Он добавил, что не может быть «слишком далек от футбола» и планирует продолжать связанную с ним деятельность. «Это наследие, которое я хочу сохранить. Я начну с тренерских курсов и таким образом подготовлюсь к следующему этапу жизни. Вы знаете, что я очень упрямый»,— рассказал Иньеста.

Андрес Иньеста — самый титулованный испанский игрок в истории (37 титулов). В составе «Барселоны» в 2002–2018 годах стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов UEFA, получил шесть Кубков Испании и семь Суперкубков страны, выиграл три клубных чемпионата мира. Позднее играл за японский «Виссел Кобе», а также «Эмирейтс», который покинул летом.

В составе сборной Испании Иньеста дважды побеждал на первенствах Европы (Евро 2008 и 2012 годов). В финале чемпионата мира в 2010 году он забил единственный за матч гол, обеспечив испанской сборной первую победу на мировом первенстве. UEFA и FIFA неоднократно включали Андреса Иньесту в состав символической сборной года.

Лусине Баласян

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