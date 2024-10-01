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За неделю в Сочи выявили 54 случая коронавируса

В Сочи за прошедшую неделю выявили 54 случая заражения коронавирусом. В целом в Краснодарском крае заболели 855 человек, сообщает оперштаб региона.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С 23 по 29 сентября больше всего новых ковид-пациентов зарегистрировали в Краснодаре – 349. Следом идет Новороссийск с 72 заболевшими, тройку лидеров по заболеваемости в регионе замыкает Тимашевский район с 61 заболевшим. Далее идет Сочи, за ним Ейский район, где зафиксировали 30 случаев заболевания.

За неделю с коронавирусом на Кубани госпитализировали 129 человек. Выздоровели 797 пациентов. Скончались четверо.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи превысила 50 случаев. В целом в Краснодарском крае зарегистрировали свыше 800 новых ковид-пациентов с 16 по 22 сентября.

Вячеслав Рыжков

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