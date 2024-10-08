Три ДТП с участием детей произошло за сутки в Сочи

В понедельник, 7 октября, в Центральном районе Сочи произошло три ДТП с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прессс-служба ГАИ Сочи Фото: прессс-служба ГАИ Сочи

Первое ДТП произошло в 13:10 на улице Пластунская. Пенсионер за рулем автомобиля «ГАЗ 310212» наехал на электросамокат, которым управлял 15-летний подросток. Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьнику потребовалась помощь медиков.

Следующая авария случилась в 14:30 на улице Конституции СССР. 36-летняя женщина, управлявшая мопедом «Ямаха Джог», наехала на 15-летнюю девочку-пешехода. Пострадавшая переходила проезжую часть на красный свет. Подростку также оказали медицинскую помощь.

Третье ДТП произошло в 19:20 на улице Чехова. 8-летний житель Сочи упал с велосипеда на проезжую часть. Пострадавший попал под колеса автомобиля «Мерседес», которым управлял 42-летний мужчина. Мальчику потребовалось вмешательство врачей. О текущем состоянии ребенка не сообщалось.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские спасатели помогли вытащить тело погибшего в ДТП с грузовиком мотоциклиста. Авария произошла на участке федеральной дороги Джубга — Сочи в районе поселка Совет-Квадже.

Мария Удовик