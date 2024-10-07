Сочинские спасатели помогли водителю, зажатому в машине после ДТП

В Сочи спасатели ЮРПСО МЧС России за прошедшие выходные 5 и 6 октября шесть раз выезжали на происшествия. Дважды специалисты ликвидировали последствия ДТП, рассказали в пресс-службе ЮРПСО.

Один из случаев произошел в субботу, 5 октября, на участке федеральной дороги Джубга — Сочи в районе поселка Совет-Квадже. После аварии под грузовиком находился водитель мотоцикла. Спасатели приподняли машину и извлекли погибшего мотоциклиста, тело передали сотрудникам «скорой».

Ночью 6 октября спасатели выезжали на ДТП с участием двух легковых автомобилей на Курортном проспекте. Пострадавший водитель автомобиля «Киа Рио» — 30-летний житель Чечни — оказался зажат в машине, его извлекли из салона транспортного средства и на носилках транспортировали до машины скорой помощи.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что сотрудники спецроты ДПС помогли местному жителю с сильным кровотечением. На патрульной машине его доставили в больницу.

Вячеслав Рыжков