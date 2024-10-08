На саммите БРИКС не планируют проводить сессии по Украине

На саммите БРИКС 22-24 октября в Казани не планируют проводить отдельные сессии по вопросу Украины. Об этом «РИА Новости» сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

На саммите также не ожидается обсуждений по линии «Друзей мира». Это группа, созданная по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

«В рамках БРИКС ничего этого не было формализовано»,— заявил Юрий Ушаков.

Ранее стало известно, что представители государств на саммите БРИКС обсудят события, происходящие на Ближнем Востоке.

Диана Соловьёва