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Дума Екатеринбурга одобрила предоставление помещений НКО без торгов

В Екатеринбурге некоммерческие организации (НКО), работающие в сфере культуры, искусства, просвещения, образования, науки и добровольчества смогут заключить договоры безвозмездного пользования помещений без проведения торгов. Соответствующее решение поддержали 26 депутатов, трое — не голосовали.

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

«К примеру, такие обращения от организаций, которые осуществляют сбор и отправку гуманитарной помощи, либо плетение сетей для нужд российской армии в зоне специальной военной операции (СВО)»,— пояснил заместитель директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Владимир Захаров.

Ранее, в ходе заседания думской комиссии господин Захаров отмечал, что власти будут предоставлять помещения по обращениям НКО. «Казеные помещения, которые пустуют, могут быть в основном переданы только в аренду. Безвозмездное пользование предлагаем именно в тех помещениях, которые находятся в оперативном управлении. Контроль со стороны департамента осуществляется, те учреждения, которые заключают договор, они отчитываются перед департаментом»,— сказал он.

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