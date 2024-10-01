В Екатеринбурге депутаты одобрили предоставление помещений НКО без торгов

В Екатеринбурге некоммерческие организации (НКО), работающие в сфере культуры, искусства, просвещения, образования, науки, техники и добровольчества смогут заключить договоры безвозмездного пользования без проведения торгов. Соответствующее решение поддержали члены комиссии Екатеринбургской городской думы по муниципальной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Есть обращение — мы находим помещение. Казеные помещения, которые пустуют, могут быть в основном переданы только в аренду. Безвозмездное пользование предлагаем именно в тех помещениях, которые находятся в оперативном управлении. Контроль со стороны департамента осуществляется, те учреждения, которые заключают договор, они отчитываются перед департаментом»,— сказал заместитель директора департамента по управлению муниципальным имуществом мэрии Владимир Захаров.

Депутаты рассмотрят вопрос о принятии соответствующего проекта решения на очередном заседании Екатеринбургской городской думы.

Василий Алексеев