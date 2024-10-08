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На Урале начали судить обвиняемого в убийстве жены-полицейской

В Свердловской области начали судить 35-летнего Артура Русинова, обвиняемого в убийстве своей супруги, сотрудницы полиции. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации), ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов), ч. 1 ст.137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну), ст. 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан).

Как считает следствие, в апреле 2022 года обвиняемый решил убить свою жену из личной неприязни. Вечером 29 апреля он прибыл к берегу реки Бисерть около поселка Первомайский Нижнесергинского района, где супруга любила рыбачить. Обвиняемый спрятался за припаркованным автомобилем, дождался супругу и напал на нее, много раз ударив ее по голове лопатой. После этого он переместил потерпевшую в реку, в результате чего она погибла от утопления. Во время расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого в чтении и копировании личной переписки своей знакомой, а также в использовании устройства, которое позволяло скрытно вести видеосъемку.

После убийства супруги он проживал с сожительницей: в июле 2023 года он установил в ванной скрытую камеру, чтобы снимать гигиенические процедуры, а также получил доступ к ее профилю в мессенджере и сфотографировал на телефон ее личные переписки.

В рамках следствия сотрудники СКР осмотрели место происшествия, предметы и документы. Также была проанализирована характеризующая документация, проведены допросы многочисленных свидетелей. Также по уголовному делу проведен комплекс судебных экспертиз. «На основании ходатайства следствия судом в отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу»,— рассказал Александр Шульга.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оперуполномоченные уголовного розыска использовали полиграф («детектор лжи»), проверяли алиби десятков лиц, которые могли быть причастными к таким преступлениям, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей.

«Допрашивая ближайшее окружение подозреваемого, сыщики раскрыли два дополнительных криминальных эпизода в действиях фигуранта громкого дела, связанных с нарушением неприкосновенности частной жизни и по статье о незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Операция по изобличению обвиняемого завершилась обысками по месту жительства и задержанием при силовой поддержке спецназа МВД»,— отметил он.

Полина Хабарова

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