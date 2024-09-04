Уральца будут судить по обвинению в убийстве жены-полицейской

Красноуфимский районный суд в Свердловской области рассмотрит уголовное дело 35-летнего жителя Нижнесергинского района Артура Русинова, обвиняемого в убийстве своей супруги, сотрудницы полиции, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование компьютерной информации), п. «в» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста, в целях изготовления порнографических материалов или предметов), ч. 1 ст.137 УК РФ (незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну), ст. 138.1 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации), ч. 1 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан).

Следствие установило, что он решил убить жену из-за личных неприязненных отношений, а также из ревности, в том числе в связи с ее переездом от обвиняемого. Вечером 29 апреля 2022 года он надел балаклаву и прибыл на берег реки Бисерть в поселке Первомайский. Там он дождался прихода супруги и ударил ее саперной лопатой не менее семи раз по голове и верхним конечностям, а после этого погрузил ее в реку, из-за чего она захлебнулась и погибла. Обвиняемый скрылся с места происшествия.

После убийства супруги он проживал с сожительницей: в июле 2023 года он установил в ванной скрытую камеру, чтобы снимать гигиенические процедуры, а также получил доступ к ее профилю в мессенджере и сфотографировал на телефон ее личные переписки.

Напомним, тело участковой полиции с признаками насильственной смерти нашли в апреле 2022 года на берегу реки Бисерть в километре от поселка Первомайский, где проживала погибшая. При этом 31-летняя женщина погибла не при исполнении должностных обязанностей, она находилась в декретном отпуске. Следственный комитет и МВД установили причастность супруга участковой к ее убийству. На протяжении расследования мужчина категорически отрицал вину.

Ирина Пичурина