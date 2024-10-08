Суд арестовал счета родственников экс-главы Сочи Алексея Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайства следствия об аресте денежных средств на счетах, принадлежащих супруге бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского. Суд запретил распоряжаться денежными средствами, рассказали в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее адвокат жены господина Копайгородского Елизавета Меткина заявляла, что арестовано все имущество семьи бывшего главы Сочи. Защита обратила внимание, что фигуранту вменяют 3,7 млн руб. ущерба, однако следствие «изымает все подряд». Под арест попали и вещи, приобретенные супругой бывшего мэра еще до брака, рассказывала госпожа Меткина.

Алексея Копайгородского обвиняют в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что бывший глава курорта причастен к хищению двух земельных участков. Защита настаивает, что господин Копайгородский не получал выгоды от сделок с этой землей. Мещанский райсуд 25 сентября избрал экс-главе Сочи меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 ноября.

Вячеслав Рыжков