К 2033 году в Сочи создадут более 24 тысяч новых рабочих мест

В Сочи к 2033 году создадут более 24 тыс. новых рабочих мест и 25 тыс. номеров в курортной сфере. Большая часть проектов — 67% — относятся к санаторно-курортной отрасли, уточнили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В мэрии напомнили, что в инвестиционном портфеле Сочи 54 проекта со сроком реализации с 2025 по 2033 годы. В числе значимых проектов, которые планируется реализовать до 2027 года, восстановление санаторно-курортных комплексов «Волна» и «Кристалл», санатория имени Кирова, реконструкция гостиницы «Приморская».

Также в администрации рассказали, что в рамках взаимодействия города и бизнеса, в том числе по механизму комплексного развития территории, возведены современная школа на 1,1 тыс. мест и детсад на 500 мест. Еще восемь социальных объектов находятся в стадии реализации.

Ранее глава Сочи Андрей Прошунин рассказывал, что около половины инвестиционных проектов в городе уже находятся в стадии монтажа и строительства. Город привлек в общей сложности 586 млрд руб. инвестиций.

Вячеслав Рыжков