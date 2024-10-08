Генпрокуратура РФ объявила строгий выговор заместителю прокурора Башкирии

Как стало известно «Ъ-Уфа», комиссия Генеральной прокуратуры РФ объявила строгий выговор трем представителям прокуратуры, имеющим отношение к вынесению незаконного приговора в отношении уфимского подростка Константина Носырева.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Демский райсуд Уфы признал 15-летнего Константина Носырева виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и приговорил его к трем годам воспитательной колонии, несмотря на то, что он не достиг 16-летнего возраста привлечения к уголовной ответственности за это преступление. В марте 2023 года Верховный суд Башкирии оставил приговор юноше в силе, а в августе Шестой кассационный суд вернул дело на новое рассмотрение из-за процессуальных нарушений. Однако в январе 2024 года Демский районный суд вновь вынес подростку обвинительный приговор, который был отменен апелляционной инстанцией уже в начале апреля за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию.

Судьи, вынесшие обвинительный приговор подростку, подали в отставку. Константин Носырев через Кировский райсуд Уфы добивается взыскания с Минфина РФ 100 млн руб. за незаконные уголовное преследование и приговор.

Как следует из приказа о привлечении сотрудников прокуратуры к ответственности, проверку по их действиям проводила комиссия Генпрокуратуры РФ. Она выявила, что Артур Ахмалетдинов, являясь прокурором Демского района (сейчас он возглавляет управление по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Омской области), согласовал своему подчиненному, участвовавшему в суде, необоснованную позицию о признании подростка виновным в попытке сбыта наркотиков.

Заместитель прокурора Башкирии Руслан Абзалетдинов, в свою очередь, не проконтролировал качественное участие представителя гособвинения в ВС РБ, а затем, проверив поверхностно судебные решения, внес кассационное представление. Заключение о законности кассационного определения, в свою очередь, утвердил начальник шестого отдела кассационно-надзорного управления Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Андрей Коннов, также подробно не изучив судебные решения.

Факт незаконного осуждения подростка выявил прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Башкирии Николай Кархалев при подготовке к заседанию суда.

«Незаконное привлечение к уголовной ответственности Носырева К. П. вызвало не только существенный общественный резонанс, но и подорвало авторитет органов прокуратуры, важнейшими функциями которой являются способствование принятию судом законного, обоснованного и справедливого решения, обеспечение системного и своевременного прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов»,— говорится в приказе.

Венера Хисамова