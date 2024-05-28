Судьи, вынесшие приговор несовершеннолетнему в Уфе, уходят в отставку

Судьи, вынесшие обвинительный приговор несовершеннолетнему Константину Носыреву, уходят в отставку с 29 мая, следует из сообщения пресс-службы Квалификационной коллегии судей Башкирии (ККС).

Такое решение они приняли по итогам закрытого заседания ККС, на котором были рассмотрены обращения депутата Госдумы Александра Сидякина и уфимского юриста Александра Реброва. Заявители просили рассмотреть вопрос о привлечении судей к ответственности. По решению ККС, на судью Демского райсуда Уфы Галину Верещак, председателя того же суда Равиля Идиатулина и судью Верховного суда Башкирии Фаиза Каскинбаева наложили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения и одновременно удовлетворили их заявления об отставке.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», в декабре 2022 года Галина Верещак, несмотря на отсутствие законных оснований, приговорила 15-летнего подсудимого к трем годам заключения в воспитательной колонии, признав его виновным в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Верховный суд Башкирии в лице Фаиза Каскинбаева оставил приговор в силе. Шестой кассационный суд, рассмотрев жалобы, вернул дело на новое рассмотрение, но в январе 2024 года Равиль Идиатулин вновь вынес подростку обвинительный приговор. После очередной апелляционной жалобы Верховный суд отменил наказание подростку за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию. В настоящее время Константин Носырев добивается от Минфина России выплаты компенсации морального вреда в размере 100 млн руб.

Олег Вахитов

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте