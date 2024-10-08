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Более 30 свердловчан отправят на службу в президентский полк в осенний призыв

Более 30 жителей Свердловской области отправят на срочную военную службу в президентский полк в рамках осеннего призыва, сообщил на пресс-конференции военный комиссар региона Юрий Аксенов.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Президентский полк — это ребята, которые проходят службу непосредственно в Кремле, представляют нашу страну на международном уровне. В первую очередь, для отбора в эти части необходимо иметь отменное здоровье. Учитывается уровень образования, обладание той или иной специальностью. В осенний призыв более 30 человек будут направлены в полк», — сообщил Юрий Аксенов. По его словам, после прохождения службы в президентском полку военные востребованы в МВД и ФСБ.

Напомним, осенний призыв начался 1 октября и продлится до 31 декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Планируется, что на срочную службу отправят более 3 тыс. жителей Свердловской области.

В Центральном военном округе (ЦВО) в осенний призыв на срочную службу будут отправлены 55 тыс. человек. Призывников не будут привлекать к участию в специальной военной операции (СВО) и отправлять в новые регионы. Особенностью призывной кампании будет возможность обжалования в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями.

Мария Шараева

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