В ЦВО в осенний призыв на срочную службу отправят более 55 тыс. человек

В Центральном военном округе (ЦВО) в рамках осеннего призыва на срочную военную службу будут отправлены 55 тыс. человек, сообщил во время онлайн-брифинга начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО полковник Виталий Малахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Отправке в войска подлежат более 55 тыс. человек. Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 15 октября. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — рассказал полковник Малахов. Он отметил, что во время службы призывники освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность, в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска.

По его словам, будут сформированы научно-производственные подразделения и спортивные роты. Виталий Малахов добавил, что призывники не будут привлечены к участию в специальной военной операции (СВО) и не будут отправлены в новые регионы.

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями», — сказал полковник Малахов и уточнил, что оповещение о явке на призыв будет осуществляться бумажными повестками и заказными письмами. По его словам, после прохождения годовой службы, военнослужащие будут своевременно уволены.

Напомним, осенний призыв начался 1 октября и продлится по 31 декабря. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. Планируется, что на срочную службу отправят более 3 тыс. жителей Свердловской области.

Мария Шараева