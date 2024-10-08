Россиянка Александрова пробилась во второй круг турнира WTA 1000 в Китае

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации категории WTA 1000 в китайском городе Ухань. Ее соотечественница Людмила Самсонова свой матч проиграла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VCG / ТАСС Фото: VCG / ТАСС

В стартовом матче Александрова победила американку Софию Кенин со счетом 6:1, 4:6, 6:4. Встреча продлилась чуть более двух часов. В следующем круге Александрова сыграет против соотечественницы Анны Калинской (10-й номер посева).

В другом матче игрового дня россиянка Людмила Самсонова проиграла польке Магде Линетт. Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2. В следующем круге теннисистка из Польши встретится с победительницей матча между Лесей Цуренко с Украины и Кэти Бултер из Великобритании.

Людмиле Самсоновой 25 лет, в рейтинге WTA она занимает 23-е место в рейтинге WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема стали выход в четвертый круг Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $3,2 млн.

Александр Андреев