Жители Тюменской области за неделю перевели мошенникам 20 млн рублей

На прошедшей неделе жители Тюменской области отправили телефонным и интернет-мошенникам деньги общей суммой 20 млн руб., всего пострадали 69 человек, рассказали в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Самой крупной похищенной суммой на прошлой неделе стали 3 млн руб. у пенсионерки из Тюмени: позвонивший с российского номера в WhatsApp неизвестный представился руководителем финансового отдела Центробанка и под предлогом предотвращения несанкционированного снятия денег похитил сумму, которую пенсионерка перевела наличными через различные банкоматы города на банковские счета, контролируемые мошенниками. После этого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), ход расследования поставлен прокуратурой на контроль.

Напомним, в конце августа 68 жителей Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 37 млн руб., а в начале сентября в Тюмени отправили под суд гадалку, обвиняемую в обмане местной жительницы на 200 тыс. руб.: она предложила тюменке провести ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороте мужчины.

Ирина Пичурина