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В Тюмени будут судить гадалку за мошенничество на 200 тыс. руб

В Тюмени гадалка обманула местную жительницу на 200 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, она обвиняется по ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину). Дело рассмотрит Центральный районный суд Тюмени.

В Тюмени будут судить гадалку за мошенничество на 200 тыс. руб

В Тюмени будут судить гадалку за мошенничество на 200 тыс. руб

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Тюмени будут судить гадалку за мошенничество на 200 тыс. руб

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае обвиняемая предложила тюменке провести ритуальные обряды по гаданию, снятию порчи и привороте мужчины. «При этом обвиняемая заявленными способностями не обладала»,— подчеркнули в прокуратуре.

Затем гадалка начала переписку с потерпевшей от имени привороженного мужчины. А после с помощью обезличенной страницы мессенджера убедила потерпевшую перечислить ей 200 тыс. руб.

Напомним, за прошедшую неделю 68 жителей Тюменской области перевели телефонным и интернет-мошенникам более 37 млн руб. У одной из потерпевших злоумышленники похитили 6,5 млн руб. Позвонив ей на сотовый телефон в мессенджере Viber, они представились сотрудниками оператора связи ПАО «МТС». Под предлогом продления договора услуг связи мошенники убедили потерпевшую перевести деньги на банковские счета, подконтрольные злоумышленниками.

Виталий Красиков

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