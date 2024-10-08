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Коммерсантъ FM
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Рамзан Кадыров выступил против «беспорядочной инквизиции» в отношении мигрантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров 7 октября высказался в своем Telegram-канале (более 2 млн подписчиков) о мерах по ужесточению миграционной политики. «Некоторые принимаемые меры, мягко говоря, разочаровывают,— написал он.— Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется. Задерживают без каких-либо церемоний, причем в последнее время мероприятия эти проводятся очень жестко».

Проблему мигрантов не решить «массовым выдворением граждан других стран», отмечает политик, «да и возникла она не по вине приезжих людей»: «Здесь корень в причине безалаберности тех, кто в свое время должен был заниматься находящимися в их компетенции вопросами и оперативно реагировать на любые обостряющиеся процессы. Вот только не было практически никакого контроля… Разжигая в обществе ненависть к мигрантам, мы ничего хорошего не добьемся, а, напротив, только усугубим ситуацию. Уж лучше хотя бы теперь наладить грамотную систему миграционного контроля, выстроить правильную политику в этой сфере. Но никак не подвергать беспорядочной инквизиции граждан других стран. Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями». Господин Кадыров призвал «оставить средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса»: «Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше. И это важно. Ладно, прогоним мы сегодняшних мигрантов посредством тотальной травли и чисток, но ведь завтра приедут другие уже из других государств, и кто даст гарантии, что они будут лучше?»

Иван Тяжлов

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