ХК «Автомобилист» разгромно проиграл «Сибири» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл новосибирской «Сибири» в 13 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:4 (0:2;0:0;0:2). Напомним, ранее «Автомобилист» обыграл «Сибирь» со счетом 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

У «Сибири» шайбы забросили: Тревор Мерфи, Валентин Пьянов, Никита Коротков, Алексей Яковлев.

После 13 игр у «Автомобилиста» 16 очков, он опустился на второе место Восточной конференции КХЛ. У «Сибири» 14 очков, она поднялась на четвертую строчку Восточной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» проиграл ярославскому «Локомотиву». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:1 ОТ (0:0;0:0;0:0;0:1).

Следующую игру «Автомобилист» проведет дома: 7 октября сыграет с «Барысом» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков