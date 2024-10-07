Мэр Новоуральска: город не будет открыт, будет укрепление системы безопасности

Власти Новоуральска (Свердловская область) на планируют снимать статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) с муниципалитета, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава городского округа Вячеслав Тюменцев. Мэр подчеркнул, что в Новоуральске «будет укрепление системы безопасности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Решение связано с тем, что происходит вокруг нас, в мире. Ситуация понятна — укрепление и введение дополнительных антитеррористических мероприятий в России. Экономических выгод в закрытом городе не много, безопасность всегда была на первом месте для наших производств»,— отметил господин Тюменцев. Он добавил, что статус закрытого города накладывает ограничения на развитие муниципалитета, и подчеркнул важность увеличения льгот на территории городского округа.

Напомним, в 2015 году дума Новоуральска решила признать несвоевременным предложение Минэкономразвития РФ открыть город с января 2016 года. Документ был направлен президенту Владимиру Путину, председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, в Минэкономразвития, в «Росатом», губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и председателю регионального правительства Денису Паслеру. Кроме того, депутаты создали специальную комиссию, которая занималась оценкой последствий и рисков открытия города.

Подробнее о проектах и планах развития Новоуральска — в интервью Вячеслава Тюменцева «Ъ-Урал».

Василий Алексеев