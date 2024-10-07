С начала года в Сочи демонтировали более 130 нелегальных рекламных конструкций

С начала 2024 года в Сочи снесли свыше 130 незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В последние дни в Центральном районе Сочи проведены масштабные работы по демонтажу незаконных рекламных объектов. С использованием специализированной техники специалисты убрали 25 конструкций, в то время как еще пять собственники вывезли самостоятельно. Все операции осуществлялись в ночное время.

Для установки рекламных конструкций в Сочи необходимо получить соответствующее разрешение в департаменте архитектуры и градостроительства местной администрации. Заявители могут обратиться лично, воспользоваться услугами МФЦ или подать заявку через портал Госуслуги.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе сотрудники мэрии Сочи обнаружили установленный без необходимых документов объект. Постройку демонтировали после проверки и согласования.

Мария Удовик