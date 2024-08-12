Незаконный объект демонтировали в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе сотрудники комиссии выявили незаконно установленный нестационарный объект по адресу: улица Калинина, 38. Об этом сообщает МЦУ Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

После проведенной проверки и согласования с местными властями, объект демонтировали. Эта мера стала частью комплексной работы, направленной на очистку района от незаконных сооружений. С начала 2024 года уже снесли 154 таких объекта.

Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга на улице Победы также демонтировали два павильона, а на улице Молодежной в Вардане убрали еще два нелегальных строения. С начала года в Лазаревском районе ликвидировали 43 незаконно размещенных объекта.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram