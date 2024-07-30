На установку пожарных извещателей многодетным семьям Сочи выделят 8,5 млн рублей

В этом году Сочи направит более 8,5 млн руб. на установку автономных пожарных извещателей в квартирах многодетных семей. Эта мера социальной поддержки охватит более 5 тыс. малоимущих семей, включая около 150 из них, находящихся в социально опасном положении, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Извещатели установят бесплатно. Необходимо подать заявку в администрацию района или сельского округа. После проверки жилого помещения сотрудники администрации организуют установку извещателей через подрядные организации.

Автономные дымовые пожарные извещатели, работающие на батарейках, будут сигнализировать о возникновении дыма и продуктов горения громким звуковым сигналом. Это поможет снизить риск возгораний, особенно в ночное время или в случае отсутствия взрослых в помещении.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram