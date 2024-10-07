Кардиохирурга Акчурина похоронят на Троекуровском кладбище

Похороны советского и российского кардиохирурга Рената Акчурина пройдут в среду, 9 октября, на Троекуровском кладбище. Об этом сообщило в Telegram полпредство Татарстана со ссылкой на сына врача Максима Акчурина. Церемония прощания пройдет в тот же день в Институте клинической кардиологии им. А. Л. Мясникова, начало — в 10:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ренат Акчурин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Ренат Акчурин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ренат Акчурин умер вчера, 6 октября, в возрасте 78 лет. Причиной стала продолжительная болезнь. Он являлся академиком Российской академии наук и почетным членом Академии наук Татарстана Ренат Акчурин. В 1996 году возглавлял бригаду медиков, которая провела операцию на сердце президенту России Борису Ельцину.

Также выступил автором и соавтором более 450 научных работ. Удостоен орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Подробности — в материале «Ъ» «Умер хирург, державший в руках сердце страны».