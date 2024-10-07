Сочи обогнал Санкт-Петербург в топе направлений для отдыха с детьми в октябре

Сочи лидирует в рейтинге популярных направлений для отдыха с детьми в октябре. Город собрал 17% бронирований. Средняя стоимость ночи при шестидневном размещении составляет 4,2 тыс. руб., говорится в исследовании сервиса Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Серебро забрал Санкт-Петербург с 11% бронирований. Средняя стоимость номера на ночь при четырехдневном размещении составляет 3,8 тыс. руб.

Москва заняла третье место с 6% октябрьских бронирований с детьми. При средней продолжительности поездки в три дня стоимость ночи составляет 5,7 тыс. руб.

В топ-10 самых популярных направлений для отдыха с детьми в октябре также попали Анапа, Геленджик, Краснодар и Красная Поляна. В Анапе, которая расположилась на шестом месте, средняя стоимость ночи при шестидневном размещении составляет 3,4 тыс. руб.

Геленджик занял седьмое место. Средняя стоимость ночи 4 тыс. руб., продолжительность поездки пять дней.

На восьмом месте оказался Краснодар. Средняя стоимость ночи при двухдневном размещении составляет 3,6 тыс. руб.

Завершает топ Красная Поляна. Средняя стоимость размещения при трехдневной поездке составляет 5,6 тыс. руб.

Мария Удовик