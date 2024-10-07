В горах Сочи обновили обзорную площадку Роза Пик

Курорт «Роза Хутор» завершил реновацию инфраструктуры смотровой площадки Роза Пик на высоте 2,3 тыс. м над уровнем моря. В пресс-службе горного курорта отметили, что площадка является одной из самых востребованных достопримечательностей Сочи — ее ежегодно посещают порядка 2 млн туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Розы Хутор» Фото: пресс-служба «Розы Хутор»

С обзорной площадки видны Главный Кавказский хребет, хребты Аибга и Псехако. В ясную погоду можно увидеть Черное море. Здесь также расположены известные экстремальные развлечения: мосты над горными ущельями, качели и виа феррата, так называемая «железная тропа», работают подъемники, ресторан, горнолыжные трассы.

Благоустройство территории стартовало в августе. По итогам работ на площадке появились ограждения, проложены галечные и брусчатые дорожки, теневые зоны с навесами, парковое пространство и другие элементы благоустройства. Гендиректор «Розы Хутор» Александр Белокобыльский отметил, что на курорте посчитали необходимым сделать площадку «более гармоничной и комфортабельной».

В пресс-службе курорта напомнили, что летний сезон на «Розе Хутор» продлится до ноябрьских праздников. Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что зимний сезон на курорте планируют открыть в конце декабря.

Вячеслав Рыжков