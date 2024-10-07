В Новоуральске планируют построить завод по переработке шин

Власти Новоуральска (Свердловская область) планируют создать завод по переработке шин, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава городского округа Вячеслав Тюменцев. «Надо расширять наш полигон, заниматься его рекультивацией. Есть желание сделать завод по переработке шин, у нас есть место для его размещения, будем планировать и делать»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Тюменцева, администрация города «внимательно смотрит» на концепцию по размещению отходов. Мэр добавил, что муниципалитет столкнулся с мусорным коллапсом второй раз за три года. «Вполне возможны кризисы и для таких крупных регоператоров, как "Спецавтобаза". Город не может зависеть от таких перепадов, будем приобретать и мусоровозы. После кризиса мы поняли, что для города нужно 10-12 мусоровозов. Сейчас у нас есть пять, но старые, думали, не понадобятся»,— подчеркнул Вячеслав Тюменцев.

Мэр напомнил, что летом региональный оператор по обращению с отходами ТБО «Экосервис (лишен соответствующего статуса в июле 2024 года) перестал вывозить мусор. «Город в этой цепочке никак не задействован. Есть контракт между министерством ЖКХ области и региональным оператором, город здесь становится заложником. Новоуральск достойно справился с мусорной проблемой, было тяжело, но мы из этого вынесли самое главное — нужно быть самодостаточными»,— добавил он.

Подробнее о проектах и планах развития Новоуральска — в интервью Вячеслава Тюменцева «Ъ-Урал».

Василий Алексеев