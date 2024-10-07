На авиазаводе им. Горбунова в Казани заработали 2 пятикоординатных фрезерных центра

На Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова ввели в эксплуатацию 2 портальных пятикоординатных фрезерных центра. Об этом рассказали в Telegram-канале первого заместителя генерального директора компании «Туполев».

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На заводе теперь работают 2 новых станка. С их помощью на производстве будут изготавливать детали крыла самолета размером до 23,5 м.

Новые обрабатывающие центры позволят своевременно выполнять производственную программу. Также сократится время для выполнения отдельных этапов производства. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию еще один такой станок.

Ранее стало известно, что «Туполев» направит 320,5 млн руб. на реконструкцию цеха сборки самолетов Ту-214 на казанском авиазаводе.

Диана Соловьёва