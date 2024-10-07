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В Феодосии эвакуируют 300 человек после пожара на нефтебазе

В Феодосии началась эвакуация около 300 человек из-за пожара на нефтебазе. Часть жителей уже размещена в пунктах временного размещения (ПВР), сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Игоря Ткаченко.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

О возгорании на нефтебазе стало известно утром 7 октября. Причины пожара устанавливаются. На месте происшествия продолжают работать подразделения МЧС. О пострадавших не сообщается.

На официальных ресурсах мэрии была опубликована информация о введении режима техногенной ЧС муниципального характера. Позднее городские власти опровергли эти сведения, сославшись на техническую ошибку. Кроме того, в горадминистрации уточнили, что заседание комиссии по данному вопросу пока не состоялось.

Также утром 7 октября Минобороны РФ заявило о 12 уничтоженных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) за ночь над территорией Крыма.

Нурий Бзасежев

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