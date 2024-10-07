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Власти Новоуральска планируют привлечь 165 млн рублей на закупку автобусов

Администрация Новоуральска (Свердловская область) за два года намерена привлечь 165 млн руб. топливной компании «ТВЭЛ» на закупку общественного транспорта, рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава муниципалитета Вячеслав Тюменцев. По словам мэра, власти планируют расширять автопарк транспортного предприятия, созданного на базе МУП «Транспорт. Содействие. Бизнес» (ТСБ).

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Мы уже приобрели два междугородних автобуса, потому что даже для перевозки детей в лагерь "Самоцветы" мы заказывали автобусы из Екатеринбурга»,— отметил господин Тюменцев.

Вячеслав Тюменцев отметил, что из-за ухода одного из предпринимателей рынок перевозок в городе сократился на восемь автобусов. «Мы обратились в министерство транспорта Свердловской области, но нам не смогли помочь по перевозчикам: было желание, отклик, но закрытый город имеет свою специфику, и не все предприниматели заходят. Поэтому, на данный момент, мы, как минимум, будем компенсировать автобусы предпринимателя, который ушел, и будем смотреть: если продолжится старение автопарка и несоблюдение графиков движения автобусов, будем замещать и дальше»,— сказал мэр.

Господин Тюменцев подчеркнул, что в случае прекращения работы перевозчиков, МУП ТСБ сможет полностью заместить недостающие автобусы. «Кто-то может сказать, что мы их вытесняем, но это не так, мы защищаем интересы и безопасность наших горожан. Не должно быть случаев, когда в мороз не приходят автобусы, и жители не могут уехать»,— добавил он.

Подробнее о проектах и планах развития Новоуральска — в интервью Вячеслава Тюменцева «Ъ-Урал».

Василий Алексеев

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