В Новоуральске направят на обновление аллей и бульваров более 150 млн рублей

В Новоуральске (Свердловская область) на реконструкцию аллеи Боевой славы в 2026 году направят 100-120 млн руб., рассказал в интервью «Ъ-Урал» глава муниципалитета Вячеслав Тюменцев. Мэр добавил, что на реконструкцию Учебного бульвара потребуется около 40 млн руб., на обновление бульвара имени Николая Фоменко в части озеленения — 15 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам господина Тюменцева, власти занимаются обновлением зеленого кольца аллей города, которое было заложено в 1970-ые годы. В частности, в него входят аллея Молодежи, аллея Трудовой славы, аллея Боевой славы, Учебный бульвар, бульвар имени Николая Фоменко и Промышленный бульвар.

Вячеслав Тюменцев подчеркнул, что в городе в два этапа реконструировали аллею Молодежи, завершается обновление аллеи Трудовой славы за 160 млн руб. Мэр добавил, что 50,4 млн руб. на благоустройство аллеи Молодежи поступило от топливной компании «ТВЭЛ», на аллею Трудовой славы — 74,4 млн руб. от Уральского электрохимического комбината (УЭХК, входит в госкорпорацию «Росатом») и «ТВЭЛ».

Подробнее о проектах и планах развития Новоуральска — в интервью Вячеслава Тюменцева «Ъ-Урал».

Василий Алексеев