СКР возбудил уголовное дело после пожара в Артемовском с погибшими

В Свердловской области региональный СКР возбудил уголовное дело после гибели четырех человек во время пожара в городе Артемовский по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), сообщили в СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

На место происшествия прибыли сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления СК России. Следователи осматривают место происшествия, проводят допросы, истребована и анализируется необходимая характеризующая информация, будут установлены причины и условия, способствовавшие инциденту.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, установлены личности трех погибших — 16-летнего Тимофея, 22-летнего Даниила и 18-летней Анны. «Личность погибшей женщины сейчас выясняется. Жилище принадлежит местной жительнице, но проживал в доме ее старший внук, который погиб со своим братом. Сыщики, следователи и специалисты МЧС отрабатывают различные версии произошедшей трагедии. Участковые уполномоченные опрашивают соседей с целью установления возможных очевидцев пожара»,— отметил полковник Горелых.

Ранее Артемовская городская прокуратура организовала доследственную проверку после обнаружения четырех погибших в одном из домов во время тушения пожара в Артемовском при возгорании бани и двух домов ночью 7 октября. Точная причина возникновения пожара будет установлена на пожарно-технической экспертизе — предварительно, пожар начался с дымохода печи бани и распространился на дома.

Ирина Пичурина