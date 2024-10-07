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Прокуратура начала проверку после пожара в Артемовском с четырьмя погибшими

Артемовская городская прокуратура организовала доследственную проверку после обнаружения четырех погибших во время пожара в Артемовском в Свердловской области, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По предварительной информации, сообщение о пожаре на ул. Шмидта спасателям поступило 7 октября около 3:00, тела погибших, включая тело 16-летнего подростка, были обнаружены в одном из домов.

Точная причина возникновения пожара будет установлена специалистами при проведении пожарно-технической экспертизы. В ходе проверки прокуратуры будет дана оценка законности принятого органами предварительного расследования процессуального решения.

Напомним, в Артемовском во время пожара бани, двух жилых домов и надворных построек погибли мужчина, две женщины и подросток. По предварительным данным, пожар начался с дымохода печи бани и распространился на дома.

Ирина Пичурина

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