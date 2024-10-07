Умер призер чемпионата мира в беге на 800 м Кипьегон Бетт

Чемпион мира среди юниоров и бронзовый призер взрослого первенства кениец Кипьегон Бетт умер в возрасте 26 лет, сообщило местное издание Nation. Спортсмен скончался в больнице, где находился с прошлой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кипьегон Бетт (справа)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters Кипьегон Бетт (справа)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Точная причина смерти не приводится. По данным издания, Бетт почувствовал себя плохо около месяца назад, и его рвало кровью из-за повреждения печени и других внутренних органов. «В субботу (5 октября.— "Ъ") его состояние ухудшилось, его направили в другую больницу для дальнейшего обследования»,— рассказала его сестра Пьюрити Кируи.

Бетт выиграл чемпионат мира среди юниоров в 2016 году. Через год он завоевал бронзу взрослого ЧМ на дистанции 800 м. В 2018 году атлета отстранили на четыре года из-за употребления эритропоэтина. В 2022 году он вернулся в спорт и принял участие в забеге на 400 м на соревнованиях в Кении, заняв третье место.