К двум домам Кировского района Казани проложат тепловые сети за 13,6 млн рублей

В Казани на работы по прокладке тепловых сетей к двум жилым домам Кировского района выделят 13,6 млн руб Информация об этом появилась в тендере на портале госзакупок.

Цель работ — подключение зданий к теплоснабжению. Тепловые сети проложат к двум домам на ул. Большая № 62 и 76. Оба жилых здания получают тепловую энергию из квартальной котельной на ул. Клары Цеткин.

Заказчиком выступает компания «Казэнерго». Срок действия контракта — до 31 октября 2025 года. После проведения работ организация-подрядчик должна благоустроить территорию, нарушенную во время строительных работ, например выполнить озеленение и установить дорожные знаки.

Ранее стало известно, что летом в Казани отремонтировали 11 км тепловых сетей, 22 котельных и 8 дымовых труб.

Отопительный сезон в Казани начнется с 7 октября.

Диана Соловьёва