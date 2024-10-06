В Моргаушском округе Чувашии водитель «Лады» врезался в грузовик и погиб

Сегодня в Моргаушском округе Чувашии в 8:30 на 607-м км автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП. «Лада Веста» врезалась в грузовую фуру. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Чувашии.

По предварительным данным, 39-летний житель Яльчинского округа за рулем легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. После этого «Лада» столкнулась с грузовиком. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ.

Диана Соловьёва