«Сейчас культурный центр в Первоуральске окупает собственную работу»

В 2019 году Московский центр урбанистики при МГУ создал комплексную программу развития для Первоуральска (Свердловская область). О том, отличаются ли потребности жителя Москвы и Первоуральска и как вовлечь горожан в обсуждение проблем среды, рассказал председатель совета директоров Московского центра урбанистики Сергей Капков на открытой лекции в рамках форума 100+ TechnoBuild, который проходил в Екатеринбурге с 1 по 4 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Капков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Сергей Капков

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Свердловская область богата промышленными городами, где жителей удерживают рабочие места на местном крупном предприятии. Проблема новых промышленных городов в том, что технологические производства постепенно требуют меньше людей, что может приводить к оттоку жителей.

Для привлечения жителей особенно важен сильный образ города. Например, бренд Нижнего Новгорода — «город закатов» из-за красивого вида на заход солнца с набережной. Когда МЦУ создавали концепцию для Первоуральска, была выбрана идея «город трубников» из-за промышленной ориентации города. По первоначальной задумке трубы, которые находятся в городе, должны были подсветить, а на них выводить прогноз погоды и другую информацию, чтобы подчеркнуть концепцию. Человек должен понимать, в каком городе он живет и чем это место интересно.

В первую очередь, город для своих жителей является сервисом — это справедливо и для крупных миллионников, и для небольших моногородов. В него включено транспортное обеспечение, благоустройство улиц, уникальные общественные пространства, инфраструктура и удобство коммуникации с властью.

Потребности жителей крупных городов мало отличаются от потребностей тех, кто живет в небольших: в Первоуральске точно также есть запрос на точки кофе на вынос, как в мегаполисах уровня Москвы. Но часто город не отвечает этим потребностям. Так, согласно проведенному МЦУ исследованию, большинство жителей Первоуральска зарабатывают деньги внутри города, а вот тратить их на стрижку или зимнюю одежду едут в Екатеринбург. Это мешает развитию моногорода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Первоуральска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Виды Первоуральска

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Создать удобный сервис для людей помогает социальный каркас. Урбанисты не могут перестроить город, но могут сделать маршруты внутри него удобнее. Например, если ребенок ходит в школу, значит, он в течение одиннадцати лет проходит по одному и тому же маршруту, который должен быть благоустроенным и удобным. Другие такие пути могут пролегать до МФЦ, продуктового магазина, социальных учреждений.

Сценарии взаимодействия с городом подсказывает изучение социальных групп, причем не обязательно таких крупных, как пенсионеры или студенты. Например, собачники регулярно выходят на улице и проводят время с питомцами на площадках. Там социализируются не только их животные, но и сами жители города. Это важно предусмотреть.

Одна из потребностей жителей современного города — разнообразие досуга и самореализации. Если с первым проблем почти нет, то самореализация часто не покрывается стандартными дворцами культуры, которые есть в любом малом городе.

В рамках обновления концепции такое место можно «перепрошить» и превратить в комьюнити-центр — место где жители могут найти занятия «от кружков по танцам до кулинарных курсов», концертно-культурные программы. Такие пространства быстро заполняются людьми — сейчас культурный центр в Первоуральске окупает собственную работу, что часто не получается у подобных организаций в Москве и других мегаполисах.

Комфорт жизни в городе во многом зависит и от участия человека в его жизни. Многих людей не интересуют политические вопросы, но они готовы вовлечься в решение проблем детских площадок или парковочных мест. Именно поэтому к решению задач по улучшению города стараются привлекать людей.

Процессы изменений должны быть открытыми и прозрачными, иначе у людей возникает недоверие — «сейчас возьмут и застроят здесь все высотками». В любом городе возникают конфликты — например, между пешеходами и автомобилистами — и решать их нужно с помощью разговоров. Городское сообщество заинтересовано в общественном договоре с властями, и если предложить людям выбирать хотя бы «в какой цвет покрасить фасад» — они будут вовлечены в городскую жизнь.

Подготовила Анна Капустина