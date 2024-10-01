ХК «Автомобилист» проиграл ярославскому «Локомотиву» в овертайме

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл ярославскому «Локомотиву» в 12 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 0:1 ОТ (0:0;0:0;0:0;0:1).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Единственную шайбу забросил нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Это его 250-я шайба в КХЛ.

После 12 игр у «Автомобилиста» 16 очков, он остался на первом месте Восточной конференции КХЛ. У «Локомотива» 17 очков, команда поднялась на первую строчку Западной конференции.

В предыдущем матче «Автомобилист» обыграл проиграл казанскому «Ак Барсу». Игра проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:6 (1:3;0:1;1:2).

Следующую игру «Автомобилист» проведет дома: 5 октября сыграет с «Сибирью» в Екатеринбурге.

Виталий Красиков